Die Versprecher

Kay Nietfeld/dpa Nach drei Jahren ohne Wirtschaftswachstum soll Rüstung nun den Aufschwung bringen (Berlin, 14.5.2025)

Donald Trump hat das Tempo, mit dem in parlamentarischen Demokratien politische Ankündigungen dem Vergessen durch den Versprechenden anheimfallen, beträchtlich erhöht. Friedrich Merz ist eine deutsch-mittelständische Trump-Variante. Die Zerfallsgeschwindigkeit seiner Ansagen nähert sich der des US-Vorbilds – in Krisenzeiten nicht überraschend. Am Tag seiner ersten Regierungserklärung zitierte die von Springer als Regierungsorgan zur Verfügung gestellte Bild zum Beispiel aus einer Merz-Rede im Bundestag am 16. Oktober 2024 zu Wladimir Putin: »Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch ›Taurus‹-Marschflugkörper geliefert werden.« Bei »Caren Miosga« gab Merz am 13. April sogar ein Ziel vor: die Brücke von Kertsch. Am Mittwoch aber herrschte »Taurus«-Ruhe – keine Silbe in der Merz-Rede. Das war vier Tage nach dem Ultimatum an Moskau, Waffenstillstand ab Montag – sonst … Es geschah nichts, und die beschlossenen Sanktionen waren offenbar von der Art, dass Merz auch sie am Mittwoch in seiner Rede wegließ.

Das ist mehr als das gewöhnliche Zick und Zack, das in selbstproduzierten Krisenzeiten Regierungskunst wird: »Zeitenwende« rufen und es zunächst bei der Lieferung von Stahlhelmen belassen, aber bei Stellvertreterkrieg, deutschen Panzern auf russischem Territorium und eventuell beim »Taurus«, der Moskau treffen kann, landen. »Energiewende« verkünden, aber US-Frackinggasimport zur Staatsräson erheben und ein Verarmungs- und Deindustrialisierungsprogramm per Strompreis durchpeitschen. Merz übertraf solch Tun jedoch mit Leichtigkeit, als er die heilige Kuh der CDU/CSU-Wählerschaft schlachtete und die Staatsverschuldung voraussichtlich verdoppelte – für Kanonen und Butter im Jargon. Das trug ihm vermutlich den zweiten Wahlgang beim Kanzlerwerden ein.

Diesen Dolchstoß haben seine »Parteifreunde« nicht vergessen. Die Regierungserklärung verharmloste entsprechend den Schuldensprengstoff und handelte von allem, also von nichts. Aber es gibt Feststehendes: Die am 4. März von den Koalitionären versprochenen Billionen Euro für Rüstung wird es geben. Adenauer schaffte seinerzeit die Wiederbewaffnung, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung dagegen war. Die Ampel hat nun die Mehrheit dazu gebracht, für die Kriegsparteien zu stimmen. Dafür hat Merz am Mittwoch Scholz und Co. zu Recht gedankt. Nach dem BRD-Rekord von drei Jahren ohne Wirtschaftswachstum will der Kanzler das nun durch Rüstung herbeizaubern. Daraus wird nach allen Prognosen nichts – nur die Kanonen sind gesetzt. Das ist das einzige Versprechen, das seit Adenauer gehalten wird. Wenn das Land Glück hat, wird auch aus den Kanonen nicht viel. Der dann fällige Merz-Nachfolger wird sich um den Entzug der Butter zu kümmern haben.