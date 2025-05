Weniger ausländische Investitionen in BRD

Berlin. Die Zahl ausländischer Investitionen in der BRD ist 2024 das dritte Jahr in Folge gesunken. 1.724 Neuansiedlungen und Erweiterungen registrierte die staatliche Fördergesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI), ein Rückgang von zwei Prozent. Die ausländischen Direktinvestitionen seien im vergangenen Jahr in Europa mit 4,6 Prozent wesentlich stärker gesunken, in Westeuropa sogar um fast sechs Prozent. Die USA sind der wichtigste ausländische Investor geblieben. Auf Platz zwei folgt die Schweiz mit 202 Projekten, vor China (199), Großbritannien (137) und den Niederlanden (97). (Reuters/jW)