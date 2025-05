Merz und Tusk wollen Bahnstrecken ausbauen

Patrick Pleul/dpa Militärische Nutzung schon einkalkuliert? Ein Zug auf der neuen Bahnbrücke über die Oder zwischen Kostrzyn und Küstrin-Kietz (31.7.2024)

Warschau. Die deutsche und die polnische Regierung wollen ihre Bahnstrecken ausbauen - auch zur Verbesserung der NATO-Infrastruktur für »Konfliktfälle«. Er könne sich noch an die Zeiten erinnern, in denen diese Infrastruktur an der Elbe endete, sagte Polens Regierungschef Donald Tusk in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Warschau: »Sie muss am Bug, also an der Ostgrenze Polens enden.« Er zähle sehr auf eine enge Zusammenarbeit. Merz versicherte, er teile die Forderung nach einer besseren Infrastruktur zwischen beiden Ländern. Im Koalitionsvertrag sei verabredet, »dass wir die Infrastruktur nach Osten genauso gut ausbauen wollen wie die Infrastruktur nach Westen«. Es solle nach Stettin und Warschau Schnellzugverbindungen geben und für die Deutschen genauso selbstverständlich werden, nach Warschau oder Prag zu reisen, wie es seit Jahren Reisen nach Brüssel oder Paris seien. »Das werden wir mit großem Nachdruck auch verfolgen«, betonte Merz. (dpa/jW)