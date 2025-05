Xi Jinping in Moskau eingetroffen

Grigory Sysoev/RIA Novosti via AP Xi Jinping nach seiner Ankunft in Moskau am Mittwoch

Moskau. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist am Mittwoch zu einem viertägigen Besuch in Moskau eingetroffen. Das meldete die Nachrichtenagentur Tass. Die wichtigsten bilateralen Begegnungen mit Russlands Präsident Wladimir Putin sind für Donnerstag geplant. Am Freitag wird Xi dann der ranghöchste Staatsgast bei der Militärparade sein, die an den sowjetischen Sieg über Nazideutschland und das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert. Xi werde bei der Visite vom Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, Cai Qi, sowie von Außenminister Wang Yi begleitet, berichteten chinesische Medien.

Bei dem Treffen mit Putin soll es nach russischen Angaben um den Bau einer lange geplanten zweiten Gasexportleitung nach China gehen. Internationale Themen seien der Krieg in der Ukraine und die Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen Russland und den USA.

Putin empfing am Mittwoch auch Staatschef Nicolás Maduro aus Venezuela und Präsident Miguel Díaz-Canel aus Kuba. Auch Brasiliens Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva traf in Moskau ein. (dpa/jW)