Auto fährt in Stuttgart in Personengruppe

Marco Krefting/dpa Noch ist unklar, ob es sich um einen Unfall oder eine gezielte Tat handelt: In der Stuttgarter Innenstadt ist ein Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren.

Stuttgart. In der Stuttgarter Innenstadt ist nach Polizeiangaben ein Mercedes in eine Personengruppe gefahren. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr in der Charlottenstraße im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Olgaeck. Bisher gebe es drei Verletzte, noch ist unklar, ob es mehr sind. Der Fahrer sei festgenommen, sagte eine Polizeisprecherin. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt. (dpa/jW)