Nord Stream 2 AG vorerst nicht insolvent

Zug. Die Nord Stream 2 AG, Betreiber der gesprengten Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2, hat nach Verhandlungen mit Gläubigern vorerst eine Pleite abgewendet. Ein Schweizer Kantonsgericht in Zug bestätigte am Freitag einen zwischen den Parteien geschlossenen Nachlassvertrag. Die Entscheidung könne noch angefochten werden. Eine Beschwerde hätte aufschiebende Wirkung. Zuletzt hatte es wiederholt öffentliche Überlegungen gegeben, die Pipelines wieder in Betrieb zu nehmen. (Reuters/jW)