Commerzbank steigert Gewinn im ersten Quartal

Frankfurt am Main. Die Commerzbank hat zum Jahresauftakt einen kräftigen Gewinnanstieg verzeichnet. Im ersten Quartal verbuchte das Geldhaus am Freitag veröffentlichten Zahlen zufolge einen Nettogewinn von 834 Millionen Euro, ein Plus von 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. »Wir haben im ersten Quartal so viel verdient wie seit 14 Jahren nicht mehr.«, sagte Vorstandschefin Bettina Orlopp in einer Telefonkonferenz. Beim Zinsüberschuss und beim Provisionsergebnis schnitt die zweitgrößte deutsche börsennotierte Bank besser ab als erwartet. Die Erträge nahmen im Auftaktquartal um 11,8 Prozent auf 3,07 Milliarden Euro zu. (Reuters/jW)