Konferenz über indigene Frauen in den Amerikas

Offenbach. Der 5. Mai ist in den USA und Kanada der Gedenktag für vermisste und ermordete indigene Personen. Unter den Betroffenen befinden sich aber zahlreiche Frauen. Aus diesem Anlass findet in Offenbach am Main diesen Sonnabend eine mehrstündige Informationsveranstaltung unter dem Titel »Indigenous Women at the Frontline« (Indigene Frauen an der Front) statt. Thema sind »indigene Frauen und deren Bedeutung, Rolle und Risiken im Kampf bei der Verteidigung ihres Landes, ihrer Umwelt und Kultur, ihrer Rechte und Würde«.

Meist dominieren in Medien, Literatur und auch sozialen Bewegungen die Namen männlicher Protagonisten des indigenen Widerstands: Dennis Banks, Russell Means, die Bellecourt-Brüder, Leonard Peltier oder die Subcommandantes Marcos und Moises. Die Offenbacher Veranstaltung jedoch stellt an diesem Abend indigene Frauen im Widerstand in den Mittelpunkt. Dabei werden die Kämpfe der Frauen für indigene Belange mittels einer Ausstellung zur Bedeutung von Frauen bei der Besetzung von Wounded Knee 1973 und zwei Dokumentarfilmen über indigene Aktivistinnen in den USA und Mexiko vorgestellt. Hinzu kommen eine Lesung sowie ein Vortrag. Der Bogen wird von den späten 1960er Jahren bis heute anhand von Beispielen aus Kanada, Mexiko und den USA gespannt. Abgerundet wird die Veranstaltung durch Videoclips indigener Künstlerinnen.

Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der anfallenden Unkosten und für das indigene mexikanische Frauenprojekt »Colectivo Mujeres en Resistencia« sind dringend erwünscht.

Veranstalter sind die Organisationen »Tokata-LPSG Rhein-Main e. V. – Verein zur Unterstützung indigener Sozial-, Umwelt-, Kultur- und Menschenrechtsprojekte und Leonard Peltier Support Group«, die »Aktionsgruppe Indianer und Menschenrechte« sowie die »European Alliance for the Self-Determination of Indigenous Peoples« in Kooperation mit den Parkside-Studios Offenbach.

Konferenz »Indigenous Women at the Frontline«: Sonnabend, 10. Mai 2025, Parkside-Studios Offenbach, Friedhofstr. 59. Einlass ab 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Mehr Infos und das komplette Programm unter kurzlinks. de/Women-Frontline oder per Anfrage unter lpsgrheinmain@aol.com