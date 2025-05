Nachschlag: Auf Doppelpass-Niveau

Future Image/IMAGO Spekulation ersetzt Analyse: Moderatorin Sandra Maischberger hört im Studio ihrer Sendung dem früheren SPD-Vorsitzenden und -Kanzlerkandidaten Martin Schulz zu (Berlin, 6.5.2025)

Sandra Maischberger war am Abend nach der Kanzlerwahl in ihrem Element. Für ihren Abklatsch des »Presseclubs« auf dem Niveau der Fußballrunde »Doppelpass« hat sie sich den ZDF-Mann Theo Koll, die Taz-Frau Anna Lehmann und den kapitalnahen Medienunternehmer Gabor Steingart eingeladen. »Was zur Hölle war da los?« fragt sie zum Scheitern von Kanzler Merz beim ersten Wahlgang. Studiogast 1: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Maischberger will punkten. Klöckner pariert. In der Halbzeitpause Performance-Kritik am Exkanzler Scholz. Dann: Replay von CSU-Chef Söder, damit Maischberger das Weimar-Märchen von den bösen »Rändern« aufwärmen kann. Studiogast 2: Exspitzenspieler Martin Schulz (SPD). Kein Freund »taktischer Spielchen« im Bundestag. Am Ende versucht die Moderatorin es noch mal mit Spekulation über die Motive der Abweichler im ersten Wahlgang. Maischberger muss ohne Tor nach Hause. Was bleibt, sind die Zahlungen der ARD an ihre Produktionsfirma. (mb)