Wurst des Tages: Synthetische Pelle

So eine Diskussion ist vermutlich nur in Deutschland möglich. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beschäftigte sich am Dienstag mit der Frage, ob nicht essbare Wursthüllen und Clips zur Füllmenge zählen oder nicht. Die beiden vorherigen Instanzen waren sich da uneinig. Nun muss eine Grundsatzentscheidung gefällt werden. Befremdlich? Mitnichten. Ein Kollege merkt zurecht an: Erstens würde sich sonst wohl kein (juristisches) Gericht damit beschäftigen. Zweitens hat doch jeder schon die Erfahrung gemacht: Kassler ist nach dem Braten nur noch halb so groß. Ein anderer Kollege wendet ein, die Pelle ist vermutlich noch das Natürlichste an der Wurst. Auch er hat Recht. Wenn du am Imbiss gefragt wirst: »Mit oder ohne Darm?«, dann besteh auf die Pelle. Zumindest da weißt du, woran du bist.

Wird hierzulande mal geprüft, werden die Kontrolleure oft fündig: verdorbene, überlagerte oder durch Gefrierbrand geschädigte Haxen, umetikettierte Schlachtabfälle, Hundefutter, das zu Döner verarbeitet werden soll. Wegwerfmentalität kann man der hiesigen Lebensmittelindustrie wirklich nicht vorwerfen. Abgelaufenes Hackfleisch im Supermarkt? Das wird nicht weggeschmissen, das bekommt ’ne neue Verpackung.

Wer auf Nummer Sicher gehen will, muss draufzahlen. Wer das nicht kann, muss weiterhin potentiell Vergammeltes essen. Denn gesund ernähren, das wird uns jeden Tag gesagt, heißt »Bio« kaufen. Dabei stimmt selbst das nicht mal. Auch Biohühner können billigeres, aber verseuchtes Futter bekommen, wie der Dioxinskandal 2011 zeigte.

Wenn das Bundesverwaltungsgericht nun entscheiden sollte, dass Strippen, synthetische Pellen, Metallverschlüsse und so weiter beim Produktgewicht eingerechnet werden dürfen, dann heißt es in Zukunft: Böses aus der Dose? – Das war gestern. Ab jetzt gibt es: Dose. Aber auch nur dann, wenn das in der Produktion billiger ist.