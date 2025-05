Ariel Schalit/AP Photo/dpa Am Sonnabend demonstrierten erneut Tausende Israelis gegen den Kriegskurs ihres Landes, wie hier in Tel Aviv

Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten droht an mehreren Fronten zu eskalieren: Nachdem am Sonntag früh eine von den jemenitischen Ansarollah abgefeuerte Hyperschallrakete neben dem Terminal 3 des internationalen Flughafens Ben-Gurion in Tel Aviv eingeschlagen war, bereitet die israelische Armee laut Medienberichten eine umfangreiche militärische Reaktion vor. Verteidigungsminister Israel Katz drohte, man werde dem Jemen den »siebenfachen Schaden« zufügen, Medien sprachen von der »gefährlichsten Operation seit Kriegsbeginn«, die Zeitung Maariv nannte den Angriff »dramatisch von globalem Ausmaß«. Mitte März hatte US-Präsident Donald Trump gedroht, den Iran künftig für »jeden Schuss«, den die Ansarollah abfeuern, verantwortlich zu machen. Offenbar war es weder dem israelischen Abfangsystem »Arrow 3« noch dem eigens in Israel installierten US-amerikanischen Abwehrsystem THAAD gelungen, das auf den Flughafen abgefeuerte Geschoss abzufangen.

Acht durch den Raketeneinschlag Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Flug- wie auch der Zugverkehr mussten eingestellt werden. Die deutsche Lufthansa setzte ihre Flüge von und nach Tel Aviv vorerst bis Dienstag aus. Auch die Schweiz, Österreich und die spanische Fluggesellschaft »Air Europa« strichen Flüge, nachdem die Ansarollah alle internationalen Airlines aufgefordert hatten, den Flughafen Ben-Gurion aus Sicherheitsgründen zu meiden.

Bereits am Sonnabend bombardierte die israelische Luftwaffe erneut Syrien, nachdem bereits am Freitag Ziele in der Nähe des Präsidentenpalastes getroffen worden waren. Tel Aviv behauptet, die Drusen schützen zu wollen, die sich zuletzt schwere Auseinandersetzungen mit den dschihadistischen De-facto-Machthabern von Haiat Tahrir Al-Sham (HTS) liefern mussten. Tatsächlich weitet Israel seine Besatzung unter dem Vorwand des Minderheitenschutzes seit dem Sturz der Regierung von Baschar Al-Assad im Dezember deutlich aus und hat bereits neun Militärstützpunkte eingerichtet. Namhafte israelische Politiker und Kabinettsmitglieder träumen öffentlich von einem »Groß-Israel«, das Teile Syriens, des Libanons, Ägyptens, Jordaniens, des Iraks und Saudi-Arabiens umfassen soll.

Israel plant, auch den Krieg gegen Gaza erheblich auszuweiten. Das sogenannte Sicherheitskabinett von Premier Benjamin Netanjahu sollte am Sonntag abend in Jerusalem zusammenkommen, um seine Zustimmung zu geben. Medienberichten zufolge schickt das Militär bereits Einberufungsbescheide an Zehntausende Reservisten. Sie sollen laut Ynet reguläre Truppen an der Nordgrenze zum Libanon oder im besetzten Westjordanland ablösen, damit diese zum Kampfeinsatz in den Gazastreifen verlegt werden können.

Eine neuerliche Intensivierung des Kriegs würde die humanitäre Lage in der abgeriegelten Enklave weiter verschärfen. Diese ist ohnehin katastrophal, nachdem Israel seit über zwei Monaten erneut eine Komplettblockade verhängt hat. Wie das washingtonnahe Portal Axios berichtet, stehen die USA, Israel und eine private US-Firma kurz davor, ein Abkommen über die zukünftige Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen zu schließen, obwohl internationale Hilfsorganisationen heftige Kritik an dem Vorhaben geäußert haben. Palästinensische Familien sollen dann unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und erheblichen Schikanen einmal wöchentlich ein Lebensmittelpaket erhalten.