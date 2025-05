»Zündschnüre«. Verfilmung des Romans von Franz Josef Degenhardt. Geschildert wird die Realität des Krieges in einer Kleinstadt im Ruhrgebiet: Bespitzelung, Hausdurchsuchung, Bombennächte, Angst und Widerstand am Ende des Zweiten Weltkrieges. Sonntag, 4.5., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Lunte, Weisestraße 53, Berlin

»Der Kampf um unsere Sowjetukraine«. Dokumentarfilm (OmU), UdSSR 1943, etwa 70 min., und danach: »Die Ballade vom Soldaten« Spielfilm (OmU), UdSSR 1959, etwa 85 min. Montag, 5.5., 18.30 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft

»Wer profitiert vom Krieg im Kongo?« Vortrag mit Diskussion. Das Land ist eines der rohstoffreichsten Länder der Welt und leidet seit mehr als 30 Jahren unter Krieg, Ausbeutung und internationalem Machtpoker. Besonders der Osten ist Schauplatz eines brutalen Konflikts, der sich in den vergangenen Monaten dramatisch zugespitzt hat. Millionen Menschen sind auf der Flucht, unzählige sterben. Was hat das mit Deutschland zu tun? Montag, 5.5., 19 Uhr. Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstraße 5, Frankfurt am Main. Veranstalter: Deutsch-Kongolesisches Institut

»Das Jahr 1945«. Defa-Film von Karl Gass zum 40. Jahrestag der Befreiung im Jahr 1985. Ein nachdenklicher Film, der schonungslos mit der deutschen Kriegsschuld umgeht. Ein Film, der perfekt als Gegenpol zur heutigen Geschichtsvergessenheit dient. Der Eintritt ist frei. Mittwoch, 7.5., 17.45 Uhr. Ort und Veranstalter: Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin