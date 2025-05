Gegenddarstellung: Dirk Braunheim

Christian-Ditsch.de

Dirk Braunheim ist schon so lange Teil des junge Welt-Kollektivs, dass es eigentlich unerklärlich ist, warum er noch kein fester Mitarbeiter ist. Seit 16 Jahren arbeitet er als Freiberufler im Layout der Tageszeitung, aber alle Überredungsversuche, ihn auf eine Festanstellung zu verpflichten, schlugen bisher fehl.

Wenn er in der Redaktion ist, gilt seine ganze Aufmerksamkeit und Kraft der Zeitung. Das ist sein Arbeitsethos. Nachlässigkeiten anderer machen ihn nervös. Da entfährt ihm schon mal der eine oder andere deftige Fluch, den wir ihm als geborenem Ruhrpottler gerne verzeihen. Wir schätzen ihn genau für seine Einstellung. Und für seine Einsatzbereitschaft: Wenn Not am Mann ist oder wir auf der jährlichen Rosa-Luxemburg-Konferenz Unterstützung beim Technikaufbau brauchen, haben wir das große Glück, dass wir auf ihn zählen können.

Wenn Dirk nicht für die junge Welt ackert, layoutet er Broschüren, entwirft Ausstellungsdesigns, Plakate und vieles mehr. Auch die Plage der Produktion der Melodie & Rhythmus-Printausgabe nahm er auf sich. Was nie ohne Überstunden abging.

Am 30. April ist Dirk Braunheim 60 geworden, und dass dieser Text erst heute erscheint, hat genau wieder mit einer solchen Nachlässigkeit unsererseits zu tun. Viel zu sehr waren wir eingespannt in die Erstellung der nächsten jW-Ausgabe, in geplante und ungeplante Sitzungen. Wir hoffen, der Kollege sieht es uns nach, wissen aber auch, dass er auf »so Kram« wie Geburtstags- oder Weihnachtsduselei nicht viel Wert legt. Was ihn nicht davon abhält, beim Arbeiten »Stille Nacht« zu summen.

Die junge Welt wäre ohne Dirk nicht denkbar, genauso wie sie ohne die vielen anderen Köpfe und Hände nicht denkbar ist, die ihr tägliches Erscheinen ermöglichen. Dafür vielen Dank! Wir hoffen auf viele weitere Jahre mit ihm und sagen: Herzlichen Glückwunsch!