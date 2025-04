Iran: Tödliche Explosion in Fabrik

Teheran. Wenige Tage nach einem verheerenden Brand im Süden Irans sind am Dienstag in einem Industriegebiet nahe der Metropole Isfahan bei einer Explosion in einer Lagerhalle zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache war zunächst unklar. Die betroffene Firma stellt Feuerwerkskörper her, hat früher jedoch auch militärische Produkte gefertigt. Für die Katastrophe vom Sonnabend machte Irans Regierung am Dienstag mangelnde Sicherheitsvorkehrungen verantwortlich. (dpa/jW)