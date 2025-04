Israel: UN-Mitarbeiter misshandelt

Tel Aviv. Israelische Kräfte haben nach Angaben des UN-Palästina-Hilfswerks (UNRWA) in den anderthalb Jahren des Gazakriegs mehr als 50 Mitarbeiter der UN-Organisation festgenommen und misshandelt. »Sie wurden auf die schockierendste und unmenschlichste Weise behandelt«, schrieb UNRWA-Chef Philippe Lazzarini am Dienstag auf X. »Sie waren Schlafentzug, Demütigungen, Drohungen gegen sie und ihre Familien sowie Angriffen durch Hunde ausgesetzt«, so der UNRWA-Chef weiter. Viele seien zu »Geständnissen« gezwungen worden. Anlass der Stellungnahme Lazzarinis sind laufende Anhörungen vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, bei denen unter anderem geklärt werden soll, ob Israel Gaza einfach von jeglicher Hilfe abriegeln darf. Gedeckt werden Lazzarinis Aussagen auch durch den jüngsten Jahresbericht der Organisation Amnesty International. (dpa/jW)