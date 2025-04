Nigeria: Überfall auf Goldmine

Lagos. Bei Angriffen Bewaffneter auf eine Goldmine im nigerianischen Bundesstaat Zamfara sind nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International vom Sonnabend in der vergangenen Woche 26 Menschen getötet worden. Ein erster Angriff habe am Dienstag stattgefunden und sei abgewehrt worden. Am Donnerstag seien die Angreifer aber »in viel größerer Zahl« zurückgekehrt und hätten die Bergleute und die Wachen überwältigt. Zamfara wird wie andere vernachlässigte Regionen Nigerias von bewaffneten Gruppen heimgesucht, die sich unter anderem mit Entführungen finanzieren. (AFP/jW)