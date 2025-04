Serbien: Schülerdemo gegen Onlineunterricht

Novi Sad. Onlineunterricht als Mittel gegen politische Aktivitäten von Schülern – das werfen diese den serbischen Behörden vor und haben deswegen am Sonnabend in der Stadt Novi Sad zu Tausenden demonstriert. Hintergrund sind die seit Monaten anhaltenden Proteste gegen Korruption im ganzen Land. Sie wurden durch den Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad Anfang November ausgelöst, bei dem 16 Menschen zu Tode kamen, und werden überwiegend von jungen Leuten getragen. Um die Protestfront auseinanderzubringen, hatten die Behörden zuletzt Onlineunterricht angeordnet.(AFP/jW)