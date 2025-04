Kanada-Wahl von Amokfahrt überschattet

Vancouver. Die Parlamentswahl in Kanada an diesem Montag wird von einer mutmaßlichen Amokfahrt überschattet. Am Samstag abend raste in der Stadt Vancouver ein Mann mit dem Pkw in eine Menschenmenge aus Teilnehmern des philippinischen Lapu-Lapu-Kulturfestivals. Bei der Bluttat soll es Tote und Verletzte gegeben haben. Deren Zahl wurde von der Polizei bis zum Redaktionsschluss am Sonntag abend nicht genannt. Der Täter, ein 30jähriger aus Vancouver, sei den Behörden bereits bekannt gewesen und befinde sich nun in Gewahrsam. Premierminister Mark Carney von der Liberalen und Oppositionsführer Pierre Poilievre von der Konservativen Partei sprachen den Hinterbliebenen ihr Mitgefühl aus. Die beiden sind auch die Spitzenkandidaten bei dem Urnengang am Montag. Zwar lag Poilievre lange Zeit in Umfragen vorn. Doch mittlerweile wurde er von Carney überholt, dem anscheinend eher zugetraut wird, sich gegen die USA unter Präsident Donald Trump behaupten zu können. (dpa/jW)