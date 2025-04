Friedensvertrag zwischen DR Kongo und Ruanda

Washington. Ruanda und die Demokratische Republik (DR) Kongo haben am Freitag in Washington eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, in der sie sich verpflichten, die Souveränität des jeweils anderen Landes zu respektieren und bis zum 2. Mai ein Friedensabkommen zur Beendigung der Feindseligkeiten im konfliktgeplagten Ostkongo auszuarbeiten. Das meldete die Agentur Anadolu am Sonnabend. Zuvor hatte am Mittwoch bereits die »Alliance fleuve Congo«, ein Rebellenbündnis, dem auch die von Ruanda unterstützte »M 23«-Miliz angehört, eine Waffenruhe angekündigt. (jW)