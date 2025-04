Schusswechsel zwischen Indien und Pakistan

Neu-Delhi. Nach dem Massaker an Touristen im indischen Unionsterritorium Jammu und Kaschmir haben sich indische und pakistanische Soldaten indischen Angaben zufolge von Sonnabend auf Sonntag die dritte Nacht in Folge wechselseitig beschossen. Von pakistanischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung des jüngsten Schusswechsels. Bereits in den vergangenen Nächten war es zu ähnlichen Zusammenstößen gekommen. Am Dienstag hatten Bewaffnete im Urlaubsort Pahalgam im indischen Teil von Kaschmir 26 Touristen erschossen. Indien wirft Pakistan vor, hinter dem Angriff zu stehen, und hat daher am Donnerstag den seit 1960 bestehenden Vertrag über die gemeinsame Nutzung des Wassers des Indusflusses gekündigt. Pakistan hat bekanntgegeben, dass es eine Umleitung des Induswassers als Kriegsgrund ansehen werde. Beide Länder verfügen über Atomwaffen. (AFP/jW)