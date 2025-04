Neuer Tarif für Flugafenbeschäftigte

Berlin. In den Tarifverhandlungen für Flughafenbeschäftigte gibt es eine Einigung. Die Gewerkschaft Verdi hat sich mit den Unternehmensverbänden VKA und ABL auf eine Einigungsempfehlung verständigt. Demnach erhalten die rund 30.000 Beschäftigten in der Flugzeugabfertigung in zwei Stufen Lohnerhöhungen um drei und 2,8 Prozent. Von Mai 2026 an sollen alle Monatsgehälter 2026 zusätzlich um pauschal 35 Euro angehoben werden. Verdi und die Verbände müssen dem Ergebnis noch zustimmen. (dpa/jW)