Vermögen: Zehn Prozent besitzen 50 Prozent

Frankfurt am Main. Die Privatvermögen in der BRD haben im vierten Quartal 2024 zugelegt. Wie die Bundesbank am Freitag mitteilte, stiegen die Vermögen um 136 Milliarden Euro auf 9,05 Billionen Euro. Demnach verteilt sich etwa die Hälfte der Summe auf die vermögendsten zehn Prozent der BRD-Bevölkerung, etwa vier Millionen Haushalte. Deren Vermögen wächst zudem kräftiger, weil sie stärker in Aktien und Fonds investieren. Acht Prozent des Vermögens entfallen den Angaben zufolge auf etwa 20 Millionen Haushalte, hier in Form von Einlagen und Versicherungsansprüchen. (dpa/AFP/jW)