Castor-Transport ist unterwegs

Niederaichbach. Sieben Castor-Behälter mit hochradioaktivem Abfall sind auf dem Weg von Großbritannien nach Deutschland. Ein Spezialschiff habe am Mittwoch den Hafen in Barrow-in-Furness verlassen, teilte das britische Unternehmen Sellafield Ltd mit. Laut dpa-Angaben sollen die Behälter über einen deutschen Hafen in das Zwischenlager in Niederaichbach (Landkreis Landshut) in Niederbayern gebracht werden. Es handele sich um Atomabfälle, die nach der Wiederaufarbeitung von Brennelementen aus deutschen Atomkraftwerken im britischen Sellafield übrig geblieben sind. Die deutsche Regierung sowie die Kraftwerksbetreiber hatten sich verpflichtet, diesen Abfall zurückzunehmen, hieß es. (dpa/jW)