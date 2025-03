Carsten Koall/dpa Krisengewinnler: Deutsche-Bahn-Boss Richard Lutz kassiert trotz Konzerndesaster kräftig ab (Berlin, 27.3.2025)

Es ist eine Pleitengeschichte auf ganzer Strecke: Die Deutsche Bahn (DB) hat auch 2024 einen Milliardenverlust eingefahren. Nach Zinsen und Ertragssteuern betrug das Minus 1,8 Milliarden Euro, verkündete der DB-Vorstand um Boss Richard Lutz am Donnerstag in Berlin. Damit liegt der Verlust im Vorjahresvergleich um knapp eine Milliarde Euro niedriger. Eine Trendwende ist indes nicht in Sicht.

Denn der Grund für das geringere Verlustgeschäft des bundeseigenen Konzerns ist, dass der Bund hohe Kosten für notwendige Instandhaltungsarbeiten ausgeglichen hat, bei denen die DB im Jahr 2023 in Vorleistung gegangen war. Lutz kam nicht umhin, bei der Verkündung der Bilanz einzuräumen: »Die Deutsche Bahn befindet sich in der größten Krise seit der Bahnreform.« Das war 1994.

Hinzu kommt: Im zurückliegenden Jahr waren nur 62,5 Prozent der Fernzüge pünktlich unterwegs – nicht einmal zwei von drei ICE und IC also. »Historisch schlecht« sei das, steht im internen Strategiepapier »S 3« zur DB-Sanierung, aus dem dpa am Donnerstag zitierte.

Kritik kommt von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Beim »Sanierungsprogramm S 3« bleibe die DB Ideen und Transparenz schuldig, teilte der EVG-Vorsitzende Martin Beukert am Donnerstag mit. Es gebe keinerlei Konzepte, »wie etwa die dringend notwendige Erneuerung der 200 Stellwerke angegangen werden soll«. Beim Versuch, DB Cargo wieder in die Gewinnzone zu führen, setzten die DB-Bosse auf das Prinzip Hoffnung.

Damit die Runderneuerung des maroden Systems der Bahn gelänge, würden in den kommenden zehn Jahren 150 Milliarden Euro benötigt, rechnet Beukert vor. Die Aufgaben für Bahn-Vorstand und die neue Bundesregierung seien enorm. Passiere nichts, »droht aus dem großen Sanierungsprogramm ein Abwicklungsprogramm zu werden«.

Übrigens, für einen zahlt sich die DB-Krise aus. Richtig, für den Krisenverwalter, für Lutz. Der Konzernchef konnte 2024 ein Jahressalär von rund 2,1 Millionen Euro einstreichen, etwa eine Million Euro mehr als ein Jahr zuvor. Anders ausgedrückt: Jede Pleite hat ihren Profiteur.