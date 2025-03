Hamburg: SPD und Grüne verhandeln

Hamburg. Gut dreieinhalb Wochen nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben SPD und Grüne am Donnerstag Koalitionsgespräche aufgenommen. Angeführt wurden die beiden Verhandlungsteams von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grünen). SPD und Grüne regieren seit zehn Jahren gemeinsam im Hamburger Rathaus. Bei der Wahl am 2. März war die SPD trotz Verlusten erneut stärkste Kraft geworden. Die Grünen rutschten auf Platz drei ab. Nach zwei Sondierungsrunden mit der CDU entschied sich die SPD aber für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit den Grünen. (dpa/jW)