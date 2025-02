Nachschlag: Finanzmarkt

Jaap Buitendijk/Cinema Publishers Collection/imago Michael Burry (Christian Bale) liest die Zahlen, wie sie sonst keiner liest

Der Anlageberater Michael Burry hatte eine Idee. Er wollte gegen den Hypothekenmarkt wetten und erfand ein Instrument, dieser Wette eine vertragliche Form zu geben. Einen Wettschein, wenn man so will. Zunächst war dieser Wettschein esoterisch. Er wurde weder gehandelt, noch gab es von den Wettpartnern unabhängige Bewertungskriterien. Daher ließ Burry seinen Wettschein versichern. Er hatte Angst, dass seine potentiellen Schuldner entweder irgendwann zahlungsunfähig sein würden oder von vornherein zahlungsunwillig. Der Preis dafür war, dass seine Wettpartner die Höhe der Versicherungsprämie diktierten. Was sie nicht diktieren konnten, war der Ausgang der Wette. Sobald sich abzeichnete, dass Burry todsichere Chancen hatte, seine Wette zu gewinnen, änderten sich die Quoten. Zudem musste er feststellen, dass einige der Leute, gegen die er wettete, selbst darauf wetteten, dass sie die Wette verlieren würden. Aus dem esoterischen Wettschein war der am heißesten gehandelte geworden. Der Rest ist als »Finanzkrise 2007« bekannt. (aha)