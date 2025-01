»Der Kampf zur Befreiung Mumias und zum Aufbau einer Antigefängnisbewegung«. Lesung und Diskussion. »Beneath the Mountain« ist ein Buch, herausgegeben vom US-amerikanischen politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal und der Wissenschaftlerin und Aktivistin Jennifer Black. Das Buch berichtet über aufrührerische Schriften von Dissidenten und Revolutionären, die Inhaftierung und Staatsterror aus erster Hand erlebt haben. Sonntag, 12.1., 18 Uhr. Ort: Mieterladen, Kreutzigerstr. 23, Berlin. Veranstalter: »Free Mumia«

»Friedensinitiativen im Rhein-Main-Gebiet«. Koordination. Wir Friedensbewegte sehen uns mit dem verstärkten Bemühen konfrontiert, die Bundeswehr hochzurüsten wie noch nie und die ganze Gesellschaft auf »Kriegstüchtigkeit« auszurichten. Die Verhinderung der Stationierung von Mittelstreckenwaffen und der Kampf für Abrüstung bleiben die zentrale gemeinsame Herausforderung für die Friedensbewegung. Die friedenspolitische Terminplanung wird stark durch die Bemühungen geprägt sein, die Friedensthemen in den Bundestagswahlkampf einzubringen. Dienstag, 14.1., 18 Uhr. Ort: Haus Gallus, Frankenallee 111, Frankfurt am Main. Veranstalter: Friedens- und Zukunftswerkstatt Frankfurt am Main

»Friede den Kindern«. Fest. Das Kinderfest verbinden wir mit dem Jolkafest zum Jahresende für groß und klein. Es entstand 1937 in der Sowjetunion. Jolka, die Tanne, ist ein Symbol des Winters und wird festlich geschmückt. Es gibt Spiele, Musik und Filme. Sonnabend, 18.1., 14 Uhr. Ort: SV Energie Berlin e. V., Gutenbergstr. 4, Berlin Veranstalter: DKP Rote Platte und andere