Unsere Serie »Suchen und zu erkennen wissen, was inmitten der Hölle nicht Hölle ist« führt uns heute zu dem allseits beliebten Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela (OSSB). Es ist eines der renommiertesten Jugendorchester der Welt und ein Symbol für die transformative Kraft der Musik. Gegründet im Jahr 1975 von dem venezuelanischen Volkswirt, Musiker und Komponisten José Antonio Abreu, ist das Orchester das Flaggschiff von El Sistema, einem wegweisenden Musikförderprogramm, das benachteiligten Kindern und Jugendlichen Zugang zu klassischer Musik ermöglicht. Der Kontrabassist Edicson Ruiz etwa wurde Anfang der 1990er Jahre als kleiner Junge von einem Nachbarn zur Musikschule gebracht, weil sich die Mutter wegen des immer gewalttätigeren Verhaltens ihres Sohnes sorgte. Zunächst spielte Edicson in Caracas virtuos den Bass. Als er 17 war, nahmen ihn die Berliner Philharmoniker als Mitglied auf.

Unter der Leitung von Gustavo Dudamel, der selbst ein Schüler von El Sistema war, hat das OSSB internationale Bekanntheit erlangt. Dudamel prägte den unverwechselbaren Klang und die mitreißende Energie des Orchesters. Das Repertoire reicht von klassischer Musik bis zu zeitgenössischen Werken und lateinamerikanischen Komponisten wie Arturo Márquez oder Heitor Villa-Lobos. Die Aufführungen des OSSB sind geprägt von technischer Präzision und emotionaler Tiefe.

Internationale Tourneen führten das OSSB in Konzerthäuser wie die Carnegie Hall in New York oder den Musikverein in Wien. Die biederen Grenzen traditioneller klassischer Musikperformance überschritt das Orchester 2007 in der ehrwürdigen Royal Albert Hall in London, als sämtliche Musiker in Windjacken auftraten, die im bunten Design der Flagge von Venezuela geschneidert waren. Einige Mitglieder liefen musizierend von der Bühne in die Zuschauerreihen. Das Publikum war hingerissen.

