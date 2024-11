Nachschlag: Mit Eleganz

IMAGO/United Archives Das könnte Dolores auf dem Weg zum Nazikillen in Argentinien sein

Sieben Jahre nach der Premiere am Berliner Gorki-Theater gibt es das »jüdisch-queere Rachemusical« von Tucké Royale nun auch als Hörspielrevue: 1914 kommen in Galizien Zwillinge zur Welt – Ida und »ein blaues Jüngele«, ihre Schwester Dolores. Nach Abschluss der Ballettschule gehen sie auf Welttournee. Das Varietépublikum liegt ihnen zu Füßen, bis sie 1939 in Warschau vom Krieg überrascht und von den Deutschen wie 500.000 weitere Juden ins Ghetto gepfercht werden. Idas Spur verliert sich im Zug in die Vernichtung. Dolores wird – nach einem Griff zwischen die Beine – von ihr getrennt. Sie kann als Krankenschwester getarnt nach Berlin fliehen und beginnt ihren Rachefeldzug. Die reale Geschichte wird dabei à la »Inglourious Basterds« korrigiert, Nazis elegant zur Strecke gebracht. Nach 1945 macht Dolores weiter: Eduard Roschmann, der »Schlächter von Riga«, fällt in Buenos Aires »an die zehnmal« in ihr Messer; andere Kriegsverbrecher schmecken das Arsenik im Cocktail zu spät oder verbluten auf dem WC. (af)