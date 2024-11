Volksverhetzung: CDU-Politiker soll Strafe zahlen

Magdeburg. Der CDU-Landtagsabgeordnete und frühere Landtagspräsident Detlef Gürth aus Sachsen-Anhalt soll wegen Volksverhetzung 18.000 Euro Strafe zahlen. Das Amtsgericht Aschersleben hat einen entsprechenden Strafbefehl in Höhe von 90 Tagessätzen zu jeweils 200 Euro erlassen, wie dpa am Donnerstag berichtete. Nach dem Messerangriff eines Afghanen in der Nähe von Magdeburg während des Eröffnungsspiels der Fußball-EM war auf der Profilseite des Politikers im Kurznachrichtendienst X zu lesen: »Dieses Pack muss raus aus Deutschland.« Der Beitrag wurde später gelöscht. Gürth kündigte auf Anfrage an, fristgerecht Widerspruch einzulegen. (dpa/jW)