Jens Büttner/dpa

In Rostock haben am Montag abend rund 1.500 Menschen mit einem Protestzug durch die Innenstadt auf einen mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Queer-Bar reagiert. Wenn ein Treffpunkt wie die fragliche Bar schon zum zweiten Mal Ziel eines Brandanschlages werde, dann sorge das für enorme Unsicherheit und für Ängste, betonte Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Die Linke) zuvor. Das Feuer in der Bar brach am frühen Sonntag morgen aus. Ein Zeuge hatte laut Polizei beobachtet, wie ein schwarz gekleideter Mann einen Gegenstand in das Gebäude geworfen hatte. (dpa/jW)