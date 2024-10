Nachschlag: Ein bisschen Klassenkampf

SWR/Benoît Linder Gut und böse sind vertauscht beim Geiseldrama im neuen »Tatort: Dein gutes Recht« …

Für kaum etwas dürfte soviel Schleichwerbung betrieben werden wie für die Polizei. Es gibt sogar mehr Morde im Fernsehen als im realen Leben, wie jüngst die Satiresendung »Die Anstalt« vorrechnete. Ein Nebeneffekt ist, dass immer mehr Leute Angst um ihr Leben haben, was natürlich den rechten Demagogen nützt. Dabei sind nicht selten die »Freunde und Helfer« selbst eine Gefahr. Im neuen »Tatort« »Dein gutes Recht« aus Ludwigshafen ermittelt die Polizeidirektion einen tödlichen Schusswaffengebrauch aus den eigenen Reihen. Die Pointe wird bis zum Schluss aufgespart: Demnach hat die altbewährte Kommissarin Lena Odenthal den fiesen Kapitalisten, nicht die tapfere Proletarierin zur Strecke gebracht. Ein bisschen Klassenkampf also, allerdings sehr verschachtelt erzählt. Dagegen wäre grundsätzlich nichts einzuwenden, denn alles, was zum Nachdenken anregt, ist angesichts weit banalerer Unterhaltung zu begrüßen. Nur funktioniert das Verwirrspiel nicht so recht, und man verliert den Faden. (jt)