Klassenkampf ums Klima

Clara Margais/dpa CO₂-Schleudern vor Anker (Calvià, 23.10.2021)

Es wird immer wärmer auf dem Planeten, die Treibhausgase in der Atmosphäre nehmen weiter zu und die Folgen sind nicht mehr zu übersehen. Erst vergangene Woche hat ein Tropensturm auf den Philippinen mindestens 116 Menschen getötet, und der nächste rauscht bereits heran. Doch noch immer unternehmen die Staaten viel zu wenig gegen die Klimakrise, wie ein soeben veröffentlichter UN-Bericht zeigt. Um 43 Prozent müssten die Treibhausgasemissionen bis 2030 zurückgehen, wenn die globale Erwärmung auf ein gerade noch vertretbares Maß beschränkt werden soll, hat der IPCC, der Weltklimarat, vorgerechnet. Doch die von den Regierungen versprochenen Maßnahmen werden bis 2030 bestenfalls zu einer Reduktion um 2,6 Prozent führen, so die UN-Analyse.

Dabei verteilt sich die Verantwortung für die heranrollende Katastrophe aus schweren Unwettern, Meeresspiegelanstieg, Dürren, Hitzewellen, Ausbreitung von Krankheiten wie Malaria, gravierenden Ernteausfällen und dem Zusammenbruch der Fischerei recht unterschiedlich. Nicht nur, dass es viele Länder im globalen Süden gibt, die zwar überdurchschnittlich unter den Folgen zu leiden haben, aber nichts zum Problem beitragen. Auch in den wohlhabenderen Ländern gibt es gewaltige Unterschiede.

Die internationale Hilfsorganisation Oxfam hat einmal beispielhaft Investitionsentscheidungen und Privatkonsum der 50 weltweit reichsten Milliardäre unter die Lupe genommen. Heraus kam, dass sie schon in 90 Minuten mehr Treibhausgasemissionen verursachen als der durchschnittliche Erdbewohner in seinem ganzen Leben. Mit 184 Flügen im Jahr verbringen sie 425 Stunden in der Luft und verursachen allein dadurch schon einen Treibhausgasausstoß, für den der Rest der Menschheit im Durchschnitt 300 Jahre benötigt. Elon Musks Privatjets sorgen zum Beispiel laut Oxfam im Jahr für 5.500 Tonnen CO2. Zum Vergleich: Hierzulande liegen die durchschnittlichen jährlichen Emissionen pro Person bei gut acht Tonnen, in den USA in etwa beim Doppelten. Auch bei Hasso Plattner, dem Mitbegründer des deutschen Softwarekonzerns SAP, hat Oxfam nachgezählt und kam auf jährlich 500 Flüge seiner Privatjets, die dabei über 2.000 Tonnen CO2 in die Luft bliesen. Noch schlimmer sind die Superjachten des Geldadels, die zusätzlich zu den Flügen der Superreichen fast dreimal so viele Emissionen im Jahr verursachen wie der Durchschnitt der Menschheit in 860 Jahren. Hinzu kommen die oft sehr klimaschädlichen Entscheidungen über Investitionen.

Trotz aller schönen Versprechungen ist also der grüne Kapitalismus nirgendwo in Sicht. Die Reichen dieser Welt nehmen sich das Recht heraus, weiter in einem unglaublichen Umfang Raubbau am Planeten zu betreiben, während die Habenichtse dieser Welt – im Süden wie im Norden – die Suppe auslöffeln müssen. Klassenkampf von oben in verschärfter Form.