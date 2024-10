GERB gewinnt Wahl in Bulgarien

Sofia. Im südöstlichen EU-Land Bulgarien haben zwei rivalisierende prowestliche Lager bei der vorgezogenen Parlamentswahl am Sonntag die beiden ersten Plätze belegt. Das Mitte-rechts-Bündnis GERB-SDS erhielt 26,4 Prozent der Stimmen, gefolgt von seinem politischen Rivalen, dem liberal-konservativen Bündnis PP-DB mit 14,2 Prozent, wie die Zentrale Wahlkommission (ZIK) nach Auszählung von 99,7 Prozent der Wahlprotokolle am Montag mitteilte. Die nationalistische Partei Wasraschdane (Wiedergeburt) schaffte es bei dieser siebten Parlamentswahl innerhalb von dreieinhalb Jahren laut ZIK mit 13,4 Prozent auf den dritten Platz. Erst im Juni wurde in Bulgarien ein neues Parlament gewählt, doch keine Partei konnte eine reguläre Regierung bilden. Ein Interimskabinett wurde eingesetzt. (dpa/jW)