Iran droht Israel mit Antwort auf Angriffe

Teheran. Der Iran wird nach Angaben des Außenministeriums »alle verfügbaren Mittel nutzen«, um auf den israelischen Angriff auf sein Territorium zu reagieren. Details nannte der Sprecher des Ministeriums, Esmaeil Baghaei, auf der wöchentlichen Pressekonferenz am Montag nicht. Wie die Antwort des Irans ausfallen werde, hänge von der Natur des israelischen Angriffs ab, sagte er lediglich. Man werde »dem zionistischen Regime eine eindeutige und wirksame Antwort« geben. Dutzende israelische Kampfjets hatten am Sonnabend in drei Wellen militärische Ziele in der Nähe der Hauptstadt Teheran und im Westen des Irans angegriffen. (Reuters/jW)