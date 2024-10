Ukraine: Russland nimmt Dorf in Region Donezk ein

Moskau. Die russische Armee hat nach Angaben aus Moskau ein weiteres Dorf im Osten der Ukraine erobert. Soldaten hätten Zukurine südlich der Stadt Pokrowsk eingenommen, erklärte das Verteidigungsministerium am Montag. Die russischen Truppen rücken seit Monaten in der östlichen Region Donezk vor. In Brüssel behauptete derweil NATO-Generalsekretär Mark Rutte unter Verweis auf die mutmaßliche Unterstützung Russlands durch nordkoreanische Truppen: »Mehr als 600.000 russische Soldaten wurden in Putins Krieg getötet oder verwundet, und er ist nicht in der Lage, seinen Angriff auf die Ukraine ohne ausländische Unterstützung aufrechtzuerhalten.« (dpa/jW)