Sozialdemokraten gewinnen Wahl in Litauen

Vilnius. Litauen steht vor einem Machtwechsel. Nach einem klaren Erfolg der oppositionellen Sozialdemokraten bei der Parlamentswahl will deren Parteichefin Vilija Blinkevičiūtė ein Mitte-links-Bündnis bilden. Nach vorläufigen Ergebnissen der Wahlkommission in Vilnius holte ihre Partei in beiden Wahlrunden insgesamt 52 der 141 Sitze im Parlament – und damit 39 mehr als bei der vorherigen Wahl. Gemeinsam mit der Partei »Für Litauen« und dem Bund der Bauern und Grünen wollen die Sozialdemokraten die bisherige konservative Koalition ablösen. Die geplante Dreierkoalition würde auf eine knappe Mehrheit im Parlament kommen. Außen- und sicherheitspolitisch dürfte das EU- und NATO-Mitglied auf Linie bleiben. Die Militärausgaben sollen demnach weiterhin bei über drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen. (dpa/jW)