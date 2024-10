»Gegen den Krieg in Palästina/Libanon«. Kundgebung mit Lesung auf der Buchmesse. Sonnabend, 19.10., 12 Uhr. Ort: Eingang zur Buchmesse, Ludwig-Erhard-Anlage 1, Frankfurt am Main. Veranstalter: Friedens- und Zukunftswerkstatt Frankfurt und weitere Organisationen

»Sozialismus in der Steppe. Exkursion durch die mongolische Geschichte der letzten 100 Jahre«. Mit Dendev Terbishdagva, der seine Studienzeit in der DDR verbrachte und von 2012 bis 2014 Vizepremierminister der Mongolei war, sprachen wir über die historischen Entwicklungen in der Mongolei. Gezeigt werden Ausschnitte aus dem Interview. Welche Rolle spielte die Mongolei in der sozialistischen Welt? Wie war ihre Beziehungen zur DDR? Wie sieht es heute in der Mongolei aus? Sonntag, 20.10., 15 Uhr. Ort: Jurte auf dem St.-Elisabeth-Friedhof II, Wollankstraße 66, Berlin. Veranstalter: Internationale Forschungsstelle DDR, Berlin

»Zehn Jahre Krieg im Donbass – Entbehrungen, menschliche Tragödien und Verletzungen elementarer Menschenrechte«. Informationsabend. »Zukunft Donbass« ist aktuell der einzige Verein in Deutschland, dem es gelingt, Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Donbass direkt aus Deutschland in die Konfliktregion zu schicken. Die Lkw bringen seit 2016 dringend benötigte Medizingüter sowie Sachspenden für den Alltagsbedarf in den Donbass. Dienstag, 22.10., 17.30 Uhr. Ort: Thomas Eck, Pestalozzistraße 25, Berlin. Veranstalter: Arbeitskreis Zukunft Donbass