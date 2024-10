Wohnungsbau weiter mit Abwärtstrend

Wiesbaden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom Freitag wurde im August der Bau von 18.300 Wohnungen genehmigt, das waren 6,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Der Abwärtstrend bei den Baugenehmigungen hat sich also weiter fortgesetzt. In den vorangegangenen beiden Monaten hatte der Rückgang allerdings noch rund 19 Prozent betragen. Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland geht seit rund zwei Jahren zurück. Grund sind unter anderem gestiegene Baukosten und die zugleich hohen Zinsen. (AFP/jW)