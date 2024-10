Jeder vierte Ukrainer will nicht zurück

München. Fast jeder vierte ukrainische Geflüchtete will langfristig nicht in seine Heimat zurückkehren. Knapp 25 Prozent wollen dauerhaft im Ausland bleiben, so eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Ifo-Instituts. Rund 35 Prozent planen eine Rückkehr, sobald es dort wieder sicher sei. »Lediglich vier Prozent planen eine baldige Rückkehr, unabhängig von der dortigen Sicherheitslage«, sagte Panu Poutvaara, Leiter des Ifo-Zentrums für Migration und Entwicklungsökonomik. Knapp elf Prozent der zuvor Geflüchteten seien bereits wieder in der Ukraine. Weitere 25 Prozent sind derzeit noch unentschlossen. (Reuters/jW)