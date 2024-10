Posting zu Gaza: Union fordert Özoğuz-Rücktritt

Berlin. Der Ältestenrat des Bundestages hat am Freitag über »mögliche Konsequenzen« eines Social-Media-Posts von Vizepräsidentin Aydan Özoğuz (SPD) beraten. Özoğuz hatte auf Instagram eine Abbildung geteilt, auf der – nach einem israelischen Angriff auf ein Krankenhauszeltlager in Gaza am Montag – brennende Gegenstände zu sehen sind. Über dem Foto steht in Englisch: »Das ist Zionismus.« Die Union forderte ihren Rücktritt. »Ich habe erkannt, dass durch den geteilten Beitrag Gefühle von Mitbürgerinnen und Mitbürgern verletzt wurden, die für ein friedliches Zusammenleben einstehen«, hatte Özoğuz mitgeteilt. (dpa/jW)