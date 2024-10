Viertagewoche im Test voller Erfolg

Düsseldorf. Bei gleichbleibendem Gehalt weniger Stunden arbeiten: Das kann den Ergebnissen einer Studie zufolge Vorteile für Unternehmer und Beschäftigte bringen. Experten stellten diese am Freitag in Düsseldorf vor. 41 deutsche Unternehmen und Organisationen hatten testweise ein halbes Jahr lang eine »Viertagewoche« eingeführt. Die Produktivität sei leicht gestiegen, sagte Studienleiterin Julia Backmann von der Universität Münster. Die Beschäftigten hätten weniger Stress gehabt, seien zufriedener geworden und hätten von einer verbesserten mentalen sowie körperlichen Gesundheit berichtet. Nach der Einführung des neuen Arbeitszeitmodells änderten viele Firmen ihre Abläufe. Zwei der Maßnahmen: weniger Meetings, kürzere Meetings. Kritik an dem Vorstoß kam von der FDP. Und von der Unternehmerlobby BDA. (dpa/jW)