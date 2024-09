»Jun O’ntonal – A memorial for the counterinsugency war in Chiapas«. Dokumentarfilm über die Erinnerung an den Aufstandsbekämpfungskrieg in Chiapas aus der Perspektive der organisierten Maya-Völker in den Bergen des mexikanischen Südostens. Donnerstag, 19.9., 20 Uhr. Ort: Magdalenenstr. 19, Berlin. Veranstalter: Magdalenenstr. 19

»Militarisierung bis in die Kapillaren«. Vortrag und Diskussion mit Tobias Pflüger und Prof. em. Franz Segbers. Kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wurde eine »Zeitenwende« verkündet, zentraler Inhalt 100 Milliarden Euro »Sondervermögen« für die Bundeswehr. Derweil soll Deutschland »kriegstüchtig« gemacht werden. Alle Bereiche von der Infrastruktur bis in die Schulen und Hochschulen werden auf die Militarisierung ausgerichtet. Die mediale Berichterstattung fragt häufig nur noch, wann und nicht mehr, ob aufgerüstet wird. Samstag, 21.9., 14 Uhr. Ort: Ludwigstr. 73 a, Stuttgart. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg

»Friedenskonferenz gegen Krieg und Aufrüstung«. Reiner Braun, Rolf Becker, Özlem Alev Demirel und weitere diskutieren darüber, was sich gegen Kriegsgefahr, Aufrüstung und Militarisierung tun lässt und wie sich die Lage in Betrieb, Alltag und auf die demokratischen Freiheiten in Deutschland auswirkt. Samstag, 21.9., 15 Uhr. Ort: Kulturhof Duslberg, Alterteichweg 200, Hamburg. Veranstalter: DIDF Hamburg und weitere