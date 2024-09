Scheitern im Blick

Efrem Lukatsky/AP Photo/dpa Der immer hilfsbereite Boris Johnson wird am Freitag in Kiew zum Strategiegipfel empfangen

Wenn man ernst nimmt, was der scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt hat, steht das westliche Militärbündnis vor einer strategischen Niederlage. Man wisse es im nachhinein nie genau, so Stoltenberg, aber es wäre besser gewesen, wenn der Westen die Ukraine schon viel früher aufgerüstet hätte, um »diesen Krieg zu verhindern«. Ob dies aber möglich gewesen wäre, sei »unmöglich zu sagen«. Irgendwann müsse es wieder einen Dialog mit Russland geben. Aber aus einer ukrainischen Position der Stärke.

Nur: Woher sie nehmen und nicht stehlen, diese Stärke? Am Wochenende waren in Kiew 700 Vertreter der westlichen »Kriegspartei« zu einer Konferenz der Stiftung »Yalta European Strategy« versammelt und rangen öffentlich die Hände: »Wir haben zu lange gezögert«, so US-General David Petraeus. »Die Ukraine kann nur siegen oder untergehen«, so Gastgeber Wiktor Pintschuk. Boris Johnson, der Mann, der die Ukraine aus den Waffenstillstandsverhandlungen mit Russland herausgedrängt hat: »Ein Sieg der Ukraine wird der Welt zeigen, dass die Guten siegen können und siegen werden.« Der Zirkelschluss ist unübersehbar. Und Ex-US-Verteidigungsminister Michael Pompeo sagte: »Wir müssen zeigen, dass Länder darauf vertrauen können, dass die USA den Westen schützen können.« Es geht den Eliten des kollektiven Westens nur am Rande um die Ukraine. Es geht ihnen um sich selbst, um die Weltordnung, die sie 1991 geschaffen haben und konservieren wollen. Und um deren Änderung nach russischem Narrativ der Krieg in der Ukraine in Wahrheit geführt wird.

Allgemeiner Konsens in Kiew war: Her mit den Langstreckenwaffen und der Erlaubnis für die Ukraine, sie auf Ziele im Inneren Russlands zu verschießen. Wenn dies gegeben sei, zitierte Bild am Wochenende aus dem »Friedensplan« von Wolodimir Selenskij, dann könne die Ukraine »lokalen Waffenstillständen an einzelnen Frontabschnitten zustimmen«. Von seiten der ukrainischen Präsidialverwaltung wurde der Bericht als »Fake« dementiert.

Wer also lügt hier? Die Ukraine, der daran gelegen ist, Zuversicht zu verbreiten? Oder geht Bild auf Distanz zu dieser Durchhaltepropaganda? Es herrscht offenkundig Wunschdenken auf höchster Ebene. Faktisch hat sich der kollektive Westen, indem er Kiew die Mittel dafür geliefert hat, den Krieg zu verlängern, selbst in eine Sackgasse manövriert. Und aus der fällt ihm nur ein Ausweg ein: weitermarschieren, bis alles in Scherben fällt. Das kann man gern wörtlich nehmen – in der Ukraine jetzt schon, und bald womöglich auch außerhalb ihrer Grenzen. Um der Welt zu zeigen, dass »die Guten gewinnen können«. Die »Yalta European Strategy« bot genau keine Strategie, sondern eine Mischung aus »Weiter so« und Märchenstunde. Eine politische Bankrotterklärung.