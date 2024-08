»Demonstration am Antikriegstag in Stuttgart«. Am Antikriegstag soll der Krieg in Gaza und dessen anhaltende Unterstützung durch die Bundesregierung ins Zentrum des Protests gegen Militarismus und Kriegspolitik gestellt werden. Anschließend an die Demonstration geht es um 17 Uhr zur Kundgebung von DGB und VVN am Mahnmal. Sonntag, 1.9., 15 Uhr. Ort: Lautenschlagerstraße. Veranstalter: Palästinakomitee Stuttgart

»Gemeinsam gegen den braunen Herbst!« Kundgebung anlässlich des Weltfriedenstages sowie des Tages der Erinnerung, Mahnung und Begegnung zu einer Kundgebung. Im Anschluss werden Blumen für die Opfer des Faschismus niedergelegt. Sonntag, 1.9., 10.30 Uhr, Ort: Schlossplatz, Königs Wusterhausen. Veranstalter: VVN-BdA

»Zum Rechtsruck der Digitalbarone im aktuellen Hype um künstliche Intelligenz«. Vortrag und Diskussion. KI ist als bedeutendes Thema in Politik und Massenmedien angekommen. Angesichts dieser Entwicklung soll der heutige KI-­Hype zum einen historisch beleuchtet und zum anderen politisch diskutiert werden. Hierbei wird es insbesondere um die Ideen der Maschinenevolution und Maschinenintelligenz sowie um den massiven Rechtsruck unter zentralen Figuren der IT-Industrie gehen, die ebendiese Ideen heute propagieren. Mittwoch, 4.9., 19 Uhr. Ort: Kopenhagener Str. 9, Berlin. Veranstalter: Helle Panke e. V./Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin