»Die Liebe zum Leben«. Dokumentation über den Deserteur Ludwig Baumann. Im Film erzählen Baumann selbst sowie die Unterstützerin und Freundin Ursula Prahm, der Historiker Detlef Garbe und die damalige Justizministerin Herta Däubler-Gmelin über ihre Begegnungen und den Kampf Ludwig Baumanns. Montag, 2.9., 18 Uhr. Ort: Obenkino, Str. der Jugend 16, Cottbus. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg

»Das Geschäft – der Naziweg zu Diktatur und Krieg«. Film und Diskussion. Der Dokumentarfilm »Das Geschäft« beschreibt mit zahlreichen Originalaufnahmen, welche Rolle das deutsche Kapital am Entstehen der Weltkriege einnahm und wer die Kosten tragen musste. Anschließend diskutieren Norbert Göbelsmann (IG Metall Freiburg) und Winfried Cordi (Freiburger Friedensforum). Samstag, 31.8., 15 Uhr, Ort: Gewerkschaftshaus, Friedrichstr. 41-43, Freiburg. Veranstalter: DGB-Stadtverband und Verdi-Ortsverein Freiburg

»Abschiebeknast ist das Verbrechen«. Ausstellung im Rahmen des Sommerfests im ehemaligen Polizei- und Abschiebegefängnis Klapperfeld. Die Ausstellung versammelt Stimmen von Menschen, die von Abschiebung bedroht sind. In Audioaufnahmen und Texten berichten sie von ihren Schicksalen und ihren Erlebnissen seit der Flucht nach Deutschland – sei es in Abschiebehaft, im Kirchenasyl oder im Soliasyl. Samstag, 31.8., 15 Uhr. Ort: Klapperfeldstr. 5, Frankfurt am Main. Veranstalter: »Faites votre jeu!«