Nachschlag: Seifenblasen

Everett Collection/IMAGO Eingeseift im seifigen Realbild: Dumbo

Eine Hymne an die Nacht hatte der Filmkritiker Serge Daney den Zeichentrickfilm »Dumbo« einmal genannt. Engel saßen bei dem schlummernden Elefantenbaby. In dem alten Film gibt es die berühmte Rauschsequenz, die in der Parade der pinkfarbenen Elefanten kulminiert, deren Verwandlungen in Musikinstrumente, Ballettänzer, Rennwagen, Eisenbahnen und vieles mehr Dumbo halluziniert, nachdem er ausgiebig Schampus genascht hat. In Tim Burtons Remake bestehen die rosa Elefanten leider nicht mehr aus Sektbläschen. Es sind nur Seifenblasen, langweilige Illusionen, wie sie in den Zirkusmanegen der Sentimentalität geläufig sind. Dem halluzinatorischen Rausch wird der Grund entzogen. Im Vergleich zum alten Zeichentrickfilm ist das neue digitale »Real«-Bild nichts als seifig. »Dumbo« ist kein Objekt des Tierschutzes und auch keine lahme Kritik an den Freizeitparks sogenannter Kulturindustrie. »Dumbo« ist eine Hymne an die Nacht, ein Rausch der Metamorphosen. Ein Remake des Films von 1941 hat es demnach nie gegeben. (aha)