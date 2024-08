Martina Lennartz

Unter dem Motto »Gemeinsam kämpfen – gemeinsam feiern!« fanden am Wochenende die »Friedenstage« der sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit, der Zeitung der DKP, im und um das ehemalige ND-Gebäude in Berlin statt. Vor den insgesamt rund 3.500 Gästen traten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler sowie Vertreter von mehr als 20 kommunistischen Parteien auf. Ein Höhepunkt war am Samstag abend die Friedensmanifestation u. a. mit Patrik Köbele, Adelheid Rupp, Lühr Henken, Gina Pietsch und Hartmut König. Ein ausführlicher Bericht folgt. (jW)