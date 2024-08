Bernd Thissen/dpa

Das gab es noch nie, jedenfalls nicht so: Massenprotest gegen Militarismus und Krieg in einer Arena. In Dortmund, am Samstag abend im Westfalenstadion beim Bundesligaauftakt der heimischen Borussia gegen die Frankfurter Eintracht. Anlass: der Werbedeal der Klubbosse mit der Düsseldorfer Waffenschmiede Rheinmetall. Eine lukrative »Premiumwerbepartnerschaft«, die die aktive Fanszene mobilisiert. Knapp 90 Gruppen aus der vitalen Anhängerschar hatten sich vor dem Kick mittels Statement positioniert: kontra Sponsoring des größten deutschen Kriegskonzerns beim BVB.

Die Kulisse unter Flutlicht beeindruckt: Die »gelbe Wand« steht – optisch geschlossen, massiv. Rund 25.000 Borussen-Fans sammeln sich hinter Dutzenden Bannern. Darauf steht in großen klubfarbenen Lettern etwa: »Wir lassen uns nicht vor euren Panzer spannen.« Oder: »Waffen und Glücksspiel – BVB übernimmt Verantwortung.« Oder: »20 Millionen Euro voll mit Blut.« Oder: »Borussia verbindet, Rheinmetall tötet.« Und nicht zuletzt pointiert: »Scheiß Rheinmetall-Deal!«

Der Aufruhr an der Emscher zeigt: Die Rebellen in der Kurve sind ein Machtfaktor im Milliardenbusiness Bundesligafußball. Greifen fanpolitisch ein, sind kein Rekrutierungsfeld für Kanonenfutter. Dazu passt die Performance der »Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen« vor den Stadiontoren: Ein Pappanzer samt Träger einer Maske von Rheinmetall-Kriegsherr Armin Papperger. Übrigens: Gekickt wurde auch noch, müdes Match, 2:0 für den BVB.