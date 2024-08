London verschärft Vorgehen am Ärmelkanal

London. Die britische Regierung hat neue Schritte gegen die hohe Zahl von Asylsuchenden angekündigt, die in Booten über den Ärmelkanal aus Frankreich kommen. Die nationale Kriminalbehörde NCA werde mit 100 neuen, spezialisierten Ermittlungs- und Geheimdienstbeamten ausgestattet, um Schleuserbanden zu zerschlagen, die die gefährlichen Überquerungen des Ärmelkanals organisieren, erklärte die Regierung in London am Mittwoch. Ein weiteres Ziel sei es, in den kommenden sechs Monaten die höchste Zahl von Abschiebungen gescheiterter Asylsuchender der vergangenen fünf Jahre zu erreichen, fügte das Innenministerium hinzu. (AFP/jW)